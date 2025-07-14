Обманувшая жителей страны на 65 млн тенге казахстанка избежала большого срока благодаря амнистии

В Костанае предпринимательницу признали виновной в мошенничестве на 65 млн тенге, но она избежала максимального срока благодаря амнистии, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

В Костанае рассмотрено уголовное дело в отношении В., которую обвиняли в мошенничестве, совершенном в крупном размере, в отношении двух и более лиц, а также неоднократно. По данным суда, В. была индивидуальным предпринимателем и оказывала услуги по продаже туристических путевок.

"На протяжении года, в том числе и после возбуждения в отношении нее уголовного дела, от рук подсудимой пострадало 70 потерпевших, которым был причинен имущественный ущерб на общую сумму более 65 млн тенге", - рассказали в суде.

Прокурор просил лишить подсудимую свободы на 7 лет. Сама В.вину не признала.

"Суд назначил В. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг в сфере туризма, сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

На основании закона РК "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции РУ", осужденной В. сокращен срок лишения свободы на одну пятую часть и окончательно определено к отбытию 4 года 9 месяцев 18 дней лишения свободы", - сообщили в суде.

Недавно в МВД обратились к казахстанцам, планирующим выехать за границу. Отмечалось, что мошенники все чаще действуют под видом кадровых агентств и туроператоров, предлагая "выгодную работу" за рубежом и туруслуги якобы по заниженным ценам.

Ранее мы писали о том, что акмолинец заплатил 1,4 млн тенге за отдых и напрасно ждал несколько месяцев. Благодаря сотрудникам криминальной полиции казахстанцу вернули деньги, которые он перечислил за несуществующую путевку.

Также в Алматы в суде рассматривается уголовное дело в отношении директора туристической фирмы по обвинению в мошенничестве. Сумма ущерба составляет десятки миллионов тенге. В деле 33 эпизода. Из материалов известно, что люди обращались в ТОО "Хоть в космос", чтобы полететь за границу, перечисляли деньги, но в итоге остались ни с чем.

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