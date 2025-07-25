72-летний казахстанец заплакал, когда его освободили в зале суда

В Восточно-Казахстанской области по амнистии освободили 72-летнего мужчину, осужденного за наркопреступление. Он заплакал в зале суда, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в колонии пенсионер отбыл 7 месяцев, а освободиться должен был к 2026 году.

Счастье мужчины было настолько искренним, что, узнав об освобождении в зале судебных заседаний, он не смог сдержать слез.

"Я не видела его долгое время, а теперь он здесь, со мной! Это чудо!" - поделилась сестра амнистированного, крепко обнимая брата.

В Восточно-Казахстанской области 18 человек уже обрели свободу благодаря масштабной амнистии в честь 30-летия Конституции.

В регионе под амнистию подпадают 405 осужденных, из них 44 человека будут полностью освобождены, а для 361 - сократят сроки. В суды направили 234 материала, из них 31 - уже рассмотрели.

Так, 39-летний мужчина в последние годы проводил свои дни рождения за решеткой, отбывая срок за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей. И вот накануне очередного дня рождения его освободят по амнистии.

"Встретить этот день на воле, в кругу близких - это чувство, которое нельзя ни купить, ни описать словами. Теперь я обязательно устроюсь на работу и буду исправно платить алименты. Мои дети должны знать, что их отец изменился и готов нести ответственность за их воспитание и обеспечение", - признался мужчина.

В ДУИС по ВКО подчеркнули, что амнистия - это не просто сокращение срока, а новый шанс, начало новой жизни, символ веры в лучшее.

"Амнистия - это не просто правовая процедура. Это акт гуманизма со стороны государства, дающий людям, оступившимся в прошлом, реальный шанс на исправление. Мы видим, как меняются люди, как они ценят этот второй шанс. День рождения на свободе, после долгих лет лишения воли - это бесценно. Это не только их личное счастье, но и шаг к укреплению общества, где каждый имеет право на исправление и новую жизнь", - высказался заместитель начальника ДУИС по ВКО, полковник юстиции Тлеуберген Конекбаев.

Ранее стало известно, что 16-летнего подростка освободили по амнистии из учреждения №11 средней безопасности для содержания несовершеннолетних в Алматы. Когда парню было 14 лет, его осудили за кражи.

На основании амнистии прекратили уголовное дело и в отношении казахстанца, который хотел продать свою почку в Актобе за 20 млн тенге.

В Костанае предпринимательницу признали виновной в мошенничестве на 65 млн тенге, но она избежала максимального срока благодаря амнистии.

В Астане сотрудницу детсада осудили за жестокое обращение с ребенком. Ей назначили общественные работы и освободили от наказания по амнистии.

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