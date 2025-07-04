Казахстанца, который пытался продать свою почку, освободили от уголовной ответственности

Дело о продаже почки рассмотрели в суде в Актобе - мужчина пытался продать собственный орган, но был задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Дело рассматривалось по факту покушения на совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица.

Судом установлено, что в апреле 2025 года подсудимый разместил в социальной сети объявление о продаже своей почки.

На это объявление откликнулась жительница города Актобе. Подсудимый оценил свою почку в 20 млн тенге и согласился приехать в Актобе для прохождения медицинского обследования.

После необходимых медицинских обследований подсудимый был задержан при получении 7,5 миллиона тенге от свидетеля.

Подчеркивается, что на судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и ходатайствовал о прекращении уголовного дела на основании Акта амнистии.

Прокурор выразил мнение о необходимости удовлетворения ходатайства.

"Постановлением суда подсудимый "А" на основании ч.1 ст. 78 УК РК и п.п.2) п. 1 ст. 2 Закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" от 23 июня 2025 года освобожден от уголовной ответственности. Уголовное дело прекращено на основании п.п. 3) ч. 1 ст. 35 УПК", - говорится в сообщении суда.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, в июле 2023 года 33-летний житель Уральска пытался продать свою почку и заключил сделку о проведении операции в Кении. Мужчину задержали в аэропорту Алматы.

Тогда в полиции сообщали, что продажа органов в Казахстане запрещена. Единственный способ получить орган для пересадки - его безвозмездное пожертвование живым родственником или пересадка у умершего человека с его предварительного согласия.

А в январе этого года актюбинца осудили за попытку продать свою почку за 9 млн тенге. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно.

При этом, согласно статье 116 УК РК, принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.