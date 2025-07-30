Перестрелка в Жамбылской области: о состоянии пострадавших рассказали врачи

Вчера в Жамбылской области в районную больницу были доставлены четверо мужчин с огнестрельными ранениями. Сегодня в Управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших, передает NUR.KZ.

Напомним, по предварительным данным, пострадавшие получили ранения из травматического оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На запрос корреспондента NUR.KZ в Управлении здравоохранения Жамбылской области рассказали, что двое пациентов находятся в реанимации, еще двое - в отделении общей хирургии.

Первым поступил в реанимационное отделение пациент 28 лет. По данным медиков, у него открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, резиновые пулевые ранения в верхней части головы, грудной клетке и правом предплечье. Также зафиксированы ушиблено-рваные раны в лобно-височной области и на правом предплечье, множественные колото-резаные раны на обоих бедрах, наружное кровотечение и травматический шок II степени.

После первичной хирургической обработки общее состояние на утро - тяжелое, что обусловлено сочетанной травмой и ушибом головного мозга. В динамике без ухудшения.

Второму пациенту, находящемуся в реанимации, 26 лет. У него огнестрельные дробовые ранения левого предплечья, бедра и правой кисти, открытый раздробленный перелом средней фаланги второго пальца правой руки. Также - касательное огнестрельное ранение левого бедра, слепое ранение правого бедра и сквозное ранение левого предплечья.

После первичной хирургической обработки состояние пациента оценено как тяжелое, но стабильное.

Двое других пострадавших размещены в хирургическом отделении. У одного из них ушиблено-рваная рана лобно-теменной области, второй получил слепое огнестрельное ранение правой кисти. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

Напомним, также ранее стало известно, что в ЗКО жертву нападения били прикладом, заставляли целовать ружье и ранили в живот и руку. Суд приговорил нападавших к 8 и 6 годам лишения свободы. Потерпевший назвал приговор слишком мягким.

В Астане на территории военной авиационной базы военнослужащий получил огнестрельное ранение. Причиной стало нарушение мер безопасности при обращении с оружием.

Также потасовку устроили мужчины на улице в Алматы, она попала на видео. Как установили полицейские, конфликт произошел на почве словесной перепалки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.