Военнослужащий получил ранение в Астане

В Астане на территории военной авиационной базы военнослужащий получил ранение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Сил воздушной обороны ВС РК.

В пресс-службе ведомства сообщили, что причиной ранения военнослужащего стало нарушение мер безопасности при обращении с оружием.

"Пострадавший незамедлительно доставлен в столичное лечебное учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело. По факту проводится досудебное расследование.

Напомним, в январе в Сарыозекском гарнизоне в области Жетісу во время полевых занятий из-за огнестрельного ранения погиб солдат-срочник.

Также в прошлом году на полигоне в Мангистауской области погиб солдат-срочник. По подозрению в умышленном убийстве задержан командир взвода. В Минобороны сообщили, что создана спецкомиссия под руководством вице-министра, которая выясняет обстоятельства трагедии.

Еще один офицер воинской части Национальной гвардии получил легкое ранение на учебном полигоне. Ему оказали на месте помощь, жизненно важные органы не повреждены.

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