Стрельба в Жамбылской области: четверо получили огнестрельные ранения

Четверых мужчин ранили в одном из сел Жамбылской области, предположительно, из травматического оружия. Их доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 29 июля около 21:30 в селе Мойынкум Жамбылской области в районную больницу были доставлены четверо мужчин с огнестрельными ранениями.

По предварительным данным, пострадавшие получили ранения из травматического оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.24 - ч.2 ст.99 УК РК.

"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц", - отметили в ДП Жамбылской области.

В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что в ЗКО жертву нападения били прикладом, заставляли целовать ружье и ранили в живот и руку. Суд приговорил нападавших к 8 и 6 годам лишения свободы. Потерпевший назвал приговор слишком мягким.

В Астане на территории военной авиационной базы военнослужащий получил огнестрельное ранение. Причиной стало нарушение мер безопасности при обращении с оружием.

Также потасовку устроили мужчины на улице в Алматы, она попала на видео. Как установили полицейские, конфликт произошел на почве словесной перепалки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.