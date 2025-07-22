"Дуло в рот и на колени": жителя ЗКО заставили целовать ружье и окровавленного водили по поселку

В ЗКО жертву били прикладом, заставляли целовать ружье и ранили в живот и руку. Суд приговорил нападавших к 8 и 6 годам лишения свободы. Потерпевший назвал приговор очень мягким, передает "Мой город".

На скамье подсудимых оказались двое 27-летних мужчин. Одного подсудимого обвинили по двум статьям: умышленное причинение вреда здоровью и хулиганство. Второго - только в хулиганстве. Во время следствия один из обвиняемых находился в следственном изоляторе, а второй - под домашним арестом.

Как установил суд, 14 января 2025 года в поселке Круглоозерное местного жителя вызвали на улицу двое односельчан и дважды выстрелили в него из ружья. Одна пуля попала в живот, другая - в руку.

По словам пострадавшего, конфликт произошел из-за того, что ранее он заступился за друга. Другу пострадавшего сломали челюсть за то, что тот не поздоровался с ребятами. Примерно через три недели обидчики вернулись, но уже с ружьем.

По материалам суда, обвиняемые поставили потерпевшего на колени, заставляли целовать ружье, били прикладом, засовывали дуло в рот и подставляли его к голове. Следствие установило, что после выстрелов подсудимые водили окровавленного мужчину по поселку, а затем отвезли в больницу, оставили его там и уехали.

Мужчину ранили в живот, был пробит кишечник. Вторая пуля попала в правую руку и повредила сухожилие. Он уже перенес несколько операций, пальцы на руке начали двигаться. Ему присвоили инвалидность второй группы. Мужчина остался нетрудоспособным.

22 июля в Уральском городском суде судья Сабыржан Есжанов огласил приговор. Одного подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности.

Второй обвиняемый получил шесть лет лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда. Он также будет отбывать наказание в колонии средней безопасности.

Кроме того, подсудимые обязаны выплатить пострадавшему пять миллионов тенге в качестве моральной компенсации и 1,2 миллиона тенге - в качестве материального ущерба.

С решением суда потерпевший не согласился. По его словам, наказание слишком мягкое, а сумма компенсации недостаточная, ведь он не может работать, а раньше хорошо зарабатывал. Сейчас у него вот-вот родится второй ребенок.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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