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    Происшествия

      "Дуло в рот и на колени": жителя ЗКО заставили целовать ружье и окровавленного водили по поселку

      Опубликовано:

      Мужчина держит в руках ружье
      Мужчина с ружьем. Иллюстративное фото: Svetlana Evgrafova / Getty Images

      В ЗКО жертву били прикладом, заставляли целовать ружье и ранили в живот и руку. Суд приговорил нападавших к 8 и 6 годам лишения свободы. Потерпевший назвал приговор очень мягким, передает "Мой город".

      На скамье подсудимых оказались двое 27-летних мужчин. Одного подсудимого обвинили по двум статьям: умышленное причинение вреда здоровью и хулиганство. Второго - только в хулиганстве. Во время следствия один из обвиняемых находился в следственном изоляторе, а второй - под домашним арестом. 

      Как установил суд, 14 января 2025 года в поселке Круглоозерное местного жителя вызвали на улицу двое односельчан и дважды выстрелили в него из ружья. Одна пуля попала в живот, другая - в руку. 

      По словам пострадавшего, конфликт произошел из-за того, что ранее он заступился за друга. Другу пострадавшего сломали челюсть за то, что тот не поздоровался с ребятами. Примерно через три недели обидчики вернулись, но уже с ружьем.

      По материалам суда, обвиняемые поставили потерпевшего на колени, заставляли целовать ружье, били прикладом, засовывали дуло в рот и подставляли его к голове. Следствие установило, что после выстрелов подсудимые водили окровавленного мужчину по поселку, а затем отвезли в больницу, оставили его там и уехали.

      Мужчину ранили в живот, был пробит кишечник. Вторая пуля попала в правую руку и повредила сухожилие. Он уже перенес несколько операций, пальцы на руке начали двигаться. Ему присвоили инвалидность второй группы. Мужчина остался нетрудоспособным. 

      22 июля в Уральском городском суде судья Сабыржан Есжанов огласил приговор. Одного подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности. 

      Второй обвиняемый получил шесть лет лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда. Он также будет отбывать наказание в колонии средней безопасности.

      Кроме того, подсудимые обязаны выплатить пострадавшему пять миллионов тенге в качестве моральной компенсации и 1,2 миллиона тенге - в качестве материального ущерба. 

      С решением суда потерпевший не согласился. По его словам, наказание слишком мягкое, а сумма компенсации недостаточная, ведь он не может работать, а раньше хорошо зарабатывал. Сейчас у него вот-вот родится второй ребенок. 

      Приговор в законную силу пока не вступил.

      Ранее в Мангистауской области задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на водителя и угоне автомобиля. При этом, по данным МВД, шею водителя сдавили ремнем, а потом высадили его из машины.

      А в Акмолинской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины по обвинению во вторжении в чужое жилище, угрозе убийством и применении насилия. Подсудимому назначили 1 год лишения свободы.

      В Павлодаре произошло нападение с ножом на девушку. У пострадавшей оказалось изрезано лицо. Подозреваемого в преступлении установили. По предварительным данным, он является знакомым пострадавшей.

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