"Выбросила из окна 5 этажа двоих детей": трагедия произошла в Павлодаре
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В Павлодаре прохожий позвонил в "скорую" и сообщил, что женщина выбросила из окна двоих детей и пыталась покончить с собой, передает NUR.KZ.
Как рассказали в Управлении здравоохранения Павлодарской области, вызов поступил в 13.00 от прохожего.
"Повод - в одном из домов по улице Нурмагамбетова женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей", - сообщили в пресс-службе ведомства.
После чего мать попыталась свести счеты с жизнью.
"По первой категории срочности направлены три бригады скорой помощи. Доезд бригад составил 6 минут. Двое детей в тяжелом состоянии доставляются в детскую областную больницу. Женщина в тяжелом состоянии доставляется в павлодарскую городскую больницу №1", - пояснили в управлении здравоохранения.
Ранее в Сети появилась информация, что в поезде Кызылорда - Астана пассажирка родила ребенка в туалете, а после выбросила его из окна. В ДП на транспорте сообщили, что по данному факту проводится расследование, в рамках которого будут приняты соответствующие процессуальные решения. Обстоятельства произошедшего начали устанавливать.
Также мать погибшей после падения с седьмого этажа в Алматы девушки записала обращение к президенту Казахстана. Женщина заявила, что ее дочь выпала не сама, а ее скинули. В полиции возбудили уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2270439-vybrosila-iz-okna-5-etazha-dvoih-detey-tragediya-proizoshla-v-pavlodare/
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