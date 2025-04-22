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Эзотерика

"Родила и выбросила ребенка из окна": жуткий инцидент произошел в поезде Кызылорда - Астана

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Два вагона пассажирского поезда
Пассажирский поезд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети появилась информация, что в поезде Кызылорда - Астана пассажирка родила ребенка в туалете, а после выбросила его из окна. Инцидент прокомментировали в ДП на транспорте, передает NUR.KZ.

О страшном событии, произошедшем 20 апреля в пассажирском поезде, рассказал Telegram-канал "Криминальный Казахстан".

Как сообщается в публикации, со слов очевидцев, после прохождения станции Караганда проводник поезда обратил внимание на следы крови в санитарной зоне и начал отмывать пол. Он также заметил, что весь туалет оказался в крови, что вызвало тревогу у пассажиров.

"Одна из девушек, заметившая происходящее, проследила кровавый след, который тянулся от туалета к одному из купе. Там она обнаружила женщину, лежащую под одеялом. Сдернув покрывало, девушка увидела, что вся постель была в крови. Выяснилось, что женщина самостоятельно родила ребенка прямо в поезде, а позже выбросила малыша из окна вагона. Сообщается, что тело ребенка было обнаружено. Малыш погиб", - говорится в посте.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте подтвердили информацию.

"По данному факту проводится расследование, в рамках которого будут приняты соответствующие процессуальные решения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - ответили в ведомстве.

Ранее в Сети появилась информация о том, что тело младенца обнаружили в мусорном контейнере в Усть-Каменогорске. В полиции возбудили уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий была установлена мать ребенка.

А в Актюбинской области в городе Кандыагаш нашли тела двух малолетних детей. По подозрению в их гибели задержали их мать, жительницу Атырауской области. Как сообщили в правоохранительных органах, по предварительным данным, женщина находилась в состоянии послеродовой депрессии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238219-rodila-i-vybrosila-rebenka-iz-okna-zhutkiy-incident-proizoshel-v-poezde-kyzylorda-astana/