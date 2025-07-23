Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Алматы экстрадирован из Азербайджана
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Подозреваемый в особо тяжких преступлениях, среди которых убийство и разбой, экстрадирован из Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Как сообщает Генеральная прокуратура РК, сотрудниками совместно с МВД РК, при содействии посольства РК в Азербайджане, из Азербайджанской Республики экстрадирован гражданин Казахстана, разыскиваемый за совершение серии особо тяжких преступлений, включая убийство и разбой.
"В октябре прошлого года подозреваемый в группе с другим лицом выманили знакомого предпринимателя на встречу, в ходе которой избили его до потери сознания, завладели его имуществом общей стоимостью около 40 млн тенге, затем вывезли его за пределы города Алматы и убили.
Один из подозреваемых был задержан по горячим следам, а второй скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск", - сообщается в публикации.
В январе этого года разыскиваемый был задержан на территории Азербайджана и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2268096-podozrevaemyy-v-ubiystve-predprinimatelya-v-almaty-ekstradirovan-iz-azerbaydzhana/
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