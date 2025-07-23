Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Алматы экстрадирован из Азербайджана

Подозреваемый в особо тяжких преступлениях, среди которых убийство и разбой, экстрадирован из Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщает Генеральная прокуратура РК, сотрудниками совместно с МВД РК, при содействии посольства РК в Азербайджане, из Азербайджанской Республики экстрадирован гражданин Казахстана, разыскиваемый за совершение серии особо тяжких преступлений, включая убийство и разбой.

"В октябре прошлого года подозреваемый в группе с другим лицом выманили знакомого предпринимателя на встречу, в ходе которой избили его до потери сознания, завладели его имуществом общей стоимостью около 40 млн тенге, затем вывезли его за пределы города Алматы и убили.

Один из подозреваемых был задержан по горячим следам, а второй скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск", - сообщается в публикации.

В январе этого года разыскиваемый был задержан на территории Азербайджана и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.