Опасного рецидивиста экстрадировали в Казахстан за покушение на убийство

Опасного рецидивиста экстрадировали в Казахстан из Армении. Его подозревают в покушении на убийство, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД при содействии Посольства РК в Республике Армения из Еревана был экстрадирован ранее неоднократно судимый гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за покушение на убийство.

"Указанное лицо в сентябре 2024 года в городе Петропавловске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанесло ножом множественные колото-резаные раны в жизненно важные органы потерпевшего, жизнь которого удалось спасти путем оказания экстренной медицинской помощи.

После совершения преступления злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск", - рассказали в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, в октябре прошлого года он был задержан на территории Армении и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее из России был экстрадирован гражданин Казахстана для исполнения приговора суда за совершение тяжкого преступления против личности. В Генпрокуратуре рассказали, что злоумышленник в 2023 году в Риддере в ходе совместного распития спиртного на почве словесного конфликта имеющимся при себе складным ножом нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, которого удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

А из Польши был экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Его заподозрили в том, что он в 2023 году обманным путем завладел денежными средствами потерпевшего на сумму 45 млн тенге, пообещав привезти 2 грузовых автомобиля, однако скрылся с полученной суммой денег.