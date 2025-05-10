Обманул на 45 млн тенге: подозреваемого в мошенничестве экстрадировали в Казахстан из Польши

Подозреваемого в мошенничестве на 45 млн тенге экстрадировали из Польши - мужчина был задержан несколько месяцев назад, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Сотрудниками Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел Казахстана из Польши экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

"Он подозревается в том, что в 2023 году обманным путем завладел денежными средствами потерпевшего на сумму 45 млн тенге, пообещав привезти из Польши 2 грузовых автомобиля, однако не предоставив их, скрылся с полученной суммой денег", - говорится в сообщении ведомства.

По информации надзорного органа, в феврале текущего года он задержан в Бодзентын и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.