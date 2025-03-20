Казахстанку, разыскиваемую за незаконный игорный бизнес, экстрадировали из Азербайджана

Из Азербайджанской Республики экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК, сотрудниками ведомства и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства РК в Азербайджане из Азербайджанской Республики экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса.

Она подозревается в том, что в 2023 году в Алматы в группе лиц по предварительному сговору организовала незаконный игорный бизнес, за что получила прибыль в особо крупном размере.

После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

В январе она была задержана городе Баку и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину.

Экстрадиция казахстанки из Азербайджана. Кадр из видео: t.me/GenPr

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Алматы.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из Германии в Казахстан - по информации Генпрокуратуры, для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

До этого в феврале предполагаемый участник организованной преступной группы был экстрадирован из России в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за совершение в составе ОПГ вымогательства и мошенничества.

Также сотрудниками Генпрокуратуры и МВД при содействии посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества.

До этого подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали в Казахстан из Беларуси. Он был объявлен в международный розыск за то, что под предлогом оказания помощи в получении безвозмездных денежных грантов для открытия бизнеса похитил денежные средства 13 граждан, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 10 млн тенге.

Также мы писали, что очередная подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России в Казахстан. Ранее женщина работала в банке в Таразе.