"Нанес множество ударов ножом": осужденного экстрадировали из России в Казахстан

Генеральной прокуратурой РК из России экстрадирован гражданин Казахстана для исполнения приговора суда за совершение тяжкого преступления против личности, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

"Злоумышленник в 2023 году в городе Риддере в ходе совместного распития спиртного на почве словесного конфликта имеющимся при себе складным ножом нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, которого удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным Генпрокуратуры, приговором суда он был осужден к наказанию, не связанному с лишением свободы, однако, не выполнив возложенные на него обязанности, уклонился от отбывания уголовного наказания, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В сентябре прошлого года разыскиваемый был задержан на территории Алтайского края Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. Теперь ему предстоит отбывать наказание в виде реального лишения свободы сроком более двух лет.

Ранее из Польши был экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Его заподозрили в том, что он в 2023 году обманным путем завладел денежными средствами потерпевшего на сумму 45 млн тенге, пообещав привезти 2 грузовых автомобиля, однако скрылся с полученной суммой денег.

Еще подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере экстрадировали в Казахстан из Германии. По информации Генпрокуратуры, он в январе 2023 года с двумя соучастниками под видом доставки крупной партии казахстанской пшеницы, создав мнимые фирмы, обманным путем завладел денежными средствами доверчивого предпринимателя на общую сумму свыше 100 млн тенге.