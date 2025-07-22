Требовали 6 млн тенге: в Жезказгане задержали подозреваемых в вымогательстве у предпринимателей

В Жезказгане полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в вымогательстве у предпринимателей - по версии следствия, они пытались взять под контроль объекты, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, в Жезказгане арестованы подозреваемые в вымогательстве денег у предпринимателей.

В рамках реализации концепции "Закон и порядок" и с целью предотвращения вовлечения молодежи в преступную среду управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области Улытау задержало двух жителей города Жезказган. По санкции суда они водворены в следственный изолятор.

"Задержанные пытались взять под контроль объекты малого и среднего бизнеса, применяя силу и вымогая 6 миллионов тенге. В ходе следствия изъяты вещественные доказательства", - сообщают в МВД.

Полиция призывает граждан при первых признаках правонарушений немедленно сообщать по номеру "102".

Напомним, ранее также подозреваемые в вымогательстве двух миллионов тенге у предпринимателя были задержаны стражами порядка в Атырау. Среди подозреваемых - видеоблогер.

В Мангистауской области задержали двух человек, подозреваемых в вымогательстве 250 тыс. тенге у местного жителя.

И в Кокшетау задержали двух человек, подозреваемых в вымогательстве у местного предпринимателя 6 млн тенге. Один из них недавно освободился из мест лишения свободы.

Также мы писали о том, что четверо казахстанцев узнали, что несовершеннолетний собирается на учебу за рубеж, и требовали у него 20 млн тенге. Оказывая психологическое давление и демонстрируя огнестрельное оружие, они добились передачи части суммы в размере 4 млн тенге. В итоге их приговорили к 10 годам лишения свободы.

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