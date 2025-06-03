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Задержание провели в Актау после требования выплаты долга за аренду авто

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Мужчину задержали в Актау
Задержание подозреваемого. Фото: polisia.kz

В Мангистауской области задержали двух человек, подозреваемых в вымогательстве 250 тыс. тенге у местного жителя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, cотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали в Актау двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве.

"В мае текущего года подозреваемые, применив физическое насилие, потребовали у местного жителя 250 тыс. тенге за якобы неуплаченный долг по аренде автомобиля", - рассказали в МВД.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

Ранее четверо казахстанцев узнали, что несовершеннолетний собирается на учебу за рубеж, и требовали у него 20 млн тенге. Оказывая психологическое давление и демонстрируя огнестрельное оружие, они добились передачи части суммы в размере 4 млн тенге. В итоге их приговорили к 10 годам лишения свободы.

А в области Абай к лишению свободы от 8 до 13 лет приговорили восьмерых уже осужденных ранее казахстанцев. Они занималась вымогательством денег у других отбывающих наказание лиц через физическое насилие, психологическое давление и "собрания", на которых жертв заставляли "добровольно" отказываться от своих денег.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251794-zaderzhanie-proveli-v-aktau-posle-trebovaniya-vyplaty-dolga-za-arendu-avto/