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Видеоблогера подозревают в вымогательстве в Атырау (видео)

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Задержание подозреваемых
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Подозреваемые в вымогательстве двух миллионов тенге у предпринимателя были задержаны стражами порядка в Атырау, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

33-летний видеоблогер и 39-летний житель города были водворены в изолятор временного содержания.

Мужчины подозреваются в вымогательстве двух миллионов тенге у индивидуального предпринимателя.

"Кроме того, в ходе обыска один из подозреваемых оказал сопротивление и применил силу в отношении сотрудника полиции. В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства и применения насилия в отношении представителя власти. Проводятся следственные действия", - сообщили в полиции.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в МВД.

Отметим, это не первый раз, когда блогеров подозревают в вымогательстве.

В марте сотрудники полиции Жамбылской области задержали двоих мужчин, которых обвинили в вымогательстве 2,5 млн тенге у жителя Тараза.

Отмечалось, что один из подозреваемых передал денежные средства третьему лицу, блогеру, который выставлял посты компрометирующего характера в социальной сети Facebook, что послужило поводом для вымогательства.

В конце января сообщалось, что двух блогеров и предпринимателя задержали в Алматы, их подозревают в вымогательстве миллионов тенге.

Тогда сообщалось, что подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали 8 млн тенге. Кроме того, они пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 млн тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда.

А в феврале в Петропавловске суд вынес приговор двум блогерам по делу о вымогательстве – дело рассматривал суд присяжных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252790-videoblogera-podozrevayut-v-vymogatelstve-v-atyrau/