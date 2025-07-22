Вызвали резонанс: ролики вернувшейся из КНР казахстанки заинтересовали полицию Алматы

Сотрудниками полиции проведена профилактическая и разъяснительная беседа с гражданкой, недавно вернувшейся из Китая. Поводом послужили видеоролики с ее участием, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Отмечается, что видео вызвали общественный резонанс в обществе.

"На одном из распространенных в интернете кадрах зафиксировано, как девушка вытаскивает из кармана своей спутницы мобильный телефон и передает его в руки прохожим - гражданам Китая. Затем она сообщает спутнице, что телефон якобы украли, и указывает на человека, которому сама его передала. Кроме того, на улицах и в метро она подходила к незнакомым мужчинам, брала их за руки или прикасалась к ногам, чем вызывала у окружающих испуг и недоумение", - заявили в полиции.

В ходе беседы девушка выразила сожаление о случившемся.

"Мое видео не имело цели кого-либо оскорбить. Это была необдуманная публикация. Прошу прощения у всех, кого она могла задеть. Теперь я гораздо внимательнее подойду к вопросу размещения контента", - отметила она.

В полиции напомнили, что при публикации материалов в социальных сетях важно соблюдать нормы уважения - как к согражданам, так и к представителям других стран. Подобные действия могут быть восприняты как провокационные и вызвать негативную реакцию в обществе.

"Также важно помнить, что пребывая за рубежом, каждый гражданин обязан уважать местные традиции, правила общественного порядка, а также законы и нормы поведения, действующие в соответствующей стране. Нарушение этих норм может повлечь за собой правовые последствия со стороны принимающего государства", - обратились полицейские к гражданам РК.

Напомним, в начале этого года жительницу Шымкента, которая провела прямой эфир в TikTok в полицейской форме, привлекли к административной ответственности.

А в Семее привлекли к ответственности местного жителя и его знакомых, которые сняли видео на мосту в Астане и выложили его в соцсети. На кадрах они запечатлели нарушения ПДД.

В феврале жительницу области Абай оштрафовали за то, что ее 16-летняя дочь сняла на видео драку девушек в общественном месте.

В мае в Павлодаре двух несовершеннолетних девушек оштрафовали по статье о мелком хулиганстве за танец, снятый на видео в городском сквере Славы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.