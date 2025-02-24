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Казахстанку наказали за видео, которое сняла ее дочь

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Девушка снимает видео
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: Khosrork / Getty Images

Жительницу области Абай оштрафовали за то, что ее 16-летняя дочь сняла на видео драку девушек в общественном месте, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Абай.

Суд установил, что на воспитании у казахстанки имеется несовершеннолетняя дочь, достигшая 16-летнего возраста.

В социальной сети распространилось видео, на котором несовершеннолетние девушки устроили драку в общественном месте, а дочь гражданки снимала происходящее на видео.

"Таким образом, женщина недолжным образом выполняла свои обязанности по воспитанию дочери, прививанию ей морально-нравственных качеств", - отметили в суде.

Постановлением суда на казахстанку наложено административное взыскание в виде штрафа.

Отметим, что по ч.3 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223363-kazahstanku-nakazali-za-video-kotoroe-snyala-ee-doch/