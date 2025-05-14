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Девушек наказали за видео с непристойным танцем у обелиска в Павлодаре

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Девочки танцуют в парке Победы
Танцы в парке. Кадр из видео: t.me/kerekpv

В Павлодаре двух несовершеннолетних девушек оштрафовали по статье о мелком хулиганстве за танец, снятый на видео в городском сквере Славы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.4 ст.434 КоАП в отношении двух девушек 2008 и 2009 годов рождения рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Павлодара.

"Согласно материалам дела, 2 мая 2025 года около 16:00 девушки, находясь в сквере Славы Павлодара, произвели съемку видеоролика с непристойными танцами у обелиска славы и Вечного огня, тем самым совершили мелкое хулиганство", - рассказали в суде.

В ходе судебного разбирательства обе несовершеннолетние полностью признали свою вину.

Одна из них пояснила, что прибыла в парк вместе с другими девушками по приглашению хореографа для съемки видеоролика к празднованию Дня Победы. По ее словам, идея снять танец возникла после просмотра тренда в социальной сети TikTok.

"После съемки видео было размещено на приватной странице Instagram с неподобающей подписью - "Оскверняем парк", - отметили в суде.

Аналогичные пояснения дала и вторая девушка. Она сообщила, что участие в съемке видео было связано с планами отметить праздник 9 Мая, однако выбор контента и его подача были неуместными.

Суд, рассмотрев представленные материалы, признал несовершеннолетних виновными в совершении административного правонарушения. Им назначили взыскание в виде административного штрафа в размере 10 МРП каждой (39 320 тенге).

Постановление еще не вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.4 ст.434 КоАП РК осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток. 

Напомним, в Павлодаре девочки-подростки сняли видео с танцами и надписью "Оскверняем парк Победы". Их с родителями доставили в полицию. Также было направлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при городском акимате.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244828-devushek-nakazali-za-video-s-nepristoynym-tancem-u-obeliska-v-pavlodare/