"Устроил опасное шоу": казахстанцев наказали после снятого на мосту в Астане видео

В Семее привлекли к ответственности местного жителя и его знакомых, которые сняли видео на мосту в Астане и выложили его в соцсети, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили в полиции, в области Абай оштрафовали местного жителя за видео, снятое им в Астане.

"Полицейские области Абай привлекли к ответственности жителя Семея, который вместе с друзьями устроил опасное шоу на мосту Арыс в Астане.

Молодой человек, разгуливавший по проезжей части вместе с пассажирами, не только нарушил ПДД, но и выложил видео в соцсети. Однако "слава" в интернете не спасла его от наказания", - сказано в сообщении.

Отмечается, что водитель Lada Priora был привлечен к ответственности сразу по трем статьям КоАП РК: незаконное переоборудование транспортного средства, переход дороги в неположенном месте, нарушение правил остановки транспортного средства

"Ответственности не избежали и пассажиры, которые рискованно разгуливали по мосту", - добавили в МВД.

В этом месяце в Алматы к ответственности привлекли водителя, неоднократно нарушившего ПДД - в числе прочего, он запускал салют из машины. Автолюбителя привлекли к ответственности сразу по семи статьям административного кодекса.

В январе этого года мы писали, что павлодарец получил штраф из-за видео об уборке снега. Сообщалось, что водителя, проехавшего на красный свет, установили благодаря видеосъемке коммунальной службы с уборки снега.

До этого в Жамбылской области оштрафовали автолюбителя, захотевшего стать звездой в TikTok. Правонарушение было выявлено по публикации в соцсети.

В августе прошлого года мы писали, что астанчанин поспорил с другом, что сможет проехать на машине по пешеходному мосту и в итоге получил 15 суток ареста за нарушение.