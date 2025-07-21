"Били головой об стену, пытались ввести вещества": казахстанка заявила о жестоком нападении

Жительница Экибастуза публично заявила о том, что ее жестоко избил мужчина, а также пытался ввести в организм неизвестные вещества, передает NUR.KZ. В дело вмешалась полиция.

В Instagram-аккаунте Lamibrows_tigrees жительница Экибастуза рассказала, что подверглась жестокому избиению. По ее словам, напавшего на нее мужчину нужно привлечь к ответственности за покушение на убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как подчеркнула казахстанка, она не была замужем за данным мужчиной, в неофициальном браке они также не состояли.

"Я получила телесные повреждения, представляющие опасность для жизни и здоровья. Меня били головой об стену и пол, пинали по телу, душили, а также насильно пытались ввести в организм вещества и заставить принять препараты. Эти действия не оставляют сомнений в том, что это было умышленное покушение на мою жизнь",- сказано в заявлении избитой девушки.

По словам жительницы Экибастуза, напавший на нее мужчина избил ее "вилками и ножами", а также пытался ввести в ее организм вещество белого цвета. В своей публикации она также выразила недовольство действиями полиции.

"Я не была опрошена на месте должным образом, не был проведен осмотр и фиксация следов преступления. Оставление квартиры в открытом состоянии после тяжкого преступления может свидетельствовать о возможном намеренном уничтожении улик либо прямом нарушении служебных обязанностей со стороны полицейских.

Это ставит под угрозу объективность расследования и является серьезным основанием для прокурорской и служебной проверки. Прошу провести проверку законности действий сотрудников полиции, допустивших халатность при фиксации места преступления, и привлечь виновных к ответственности", - написала казахстанка.

Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Павлодарской области.

"Полицией возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Мужчина арестован и помещен в камеру временного задержания. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе в Сети появилось видео из Алматинской области. На нем было видно женщину в крови, которую снимал ее мужчина. Указывалось, что это супруг, который ее и избил. Кадры прокомментировали в ДП региона.

Ранее появилась информация, что в Қонаеве мужчина избил жену при свидетелях и продолжал оказывать давление, пытаясь силой вернуть ее домой. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан, зарегистрировано уголовное дело.

В Атырау девушку в никабе жестоко избили в подъезде жилого дома. Мужчина несколько раз сильно ударил девушку по голове, она упала на пол. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Побои", подозреваемого доставили в отдел полиции.

Также в Сети появились видео, запечатлевшие, как мужчина бьет женщину на улице в Алматы. В полиции сообщили, что устанавливаются участники и обстоятельства инцидента.

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