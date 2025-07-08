"Пытается силой вернуть домой": мужчину обвинили в избиении жены в Алматинской области

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      "Пытается силой вернуть домой": мужчину обвинили в избиении жены в Алматинской области

      Опубликовано:

      Автомобиль в Алматинской области
      Автомобиль. Кадр из видео: t.me/jagdaikz

      В Сети появилась информация о том, что в Қонаеве мужчина избил жену при свидетелях. Инцидент прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

      В одном из Telegram-каналов опубликовали видео. На нем видно автомобиль, в котором сидит молодая женщина, а со стороны водителя выходит мужчина. Само избиение в кадр не попало.

      "Вот смотрите, это кухонный боец. Свою жену побил, сейчас уезжает. Сидит и материт ее. Смотрите на волосы, она вся в земле была только что", - объясняет автор видео.

      В посте пояснили, что инцидент произошел 6 июля в Қонаеве на глазах у очевидцев. По информации свидетелей, мужчина жестоко избил супругу, поэтому женщина вместе с двумя маленькими детьми была вынуждена покинуть дом. Неравнодушная гражданка приютила их у себя.

      "Сообщается, что после инцидента мужчина продолжает оказывать давление - теперь он терроризирует мать пострадавшей и пытается силой вернуть жену домой. Женщина опасается за свою жизнь и безопасность детей", - указывается в публикации.

      В ДП Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что подозреваемый задержан и доставлен в полицию. По факту побоев зарегистрировано уголовное дело.

      В рамках досудебного производства проводятся необходимые процессуальные действия. Все доводы и аргументы сторон будут тщательно проверены в установленном законом порядке.

      По завершении расследования материалы будут направлены в суд для принятия окончательного правового решения.

      Ранее в Атырау девушку в никабе жестоко избили в подъезде жилого дома. Мужчина несколько раз сильно ударил девушку по голове, она упала на пол. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Побои", подозреваемого доставили в отдел полиции.

      Также в Сети появились видео, запечатлевшие, как мужчина бьет женщину на улице в Алматы. В полиции сообщили, что по ситуации проводится проверка. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.