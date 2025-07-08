"Пытается силой вернуть домой": мужчину обвинили в избиении жены в Алматинской области

В Сети появилась информация о том, что в Қонаеве мужчина избил жену при свидетелях. Инцидент прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

В одном из Telegram-каналов опубликовали видео. На нем видно автомобиль, в котором сидит молодая женщина, а со стороны водителя выходит мужчина. Само избиение в кадр не попало.

"Вот смотрите, это кухонный боец. Свою жену побил, сейчас уезжает. Сидит и материт ее. Смотрите на волосы, она вся в земле была только что", - объясняет автор видео.

В посте пояснили, что инцидент произошел 6 июля в Қонаеве на глазах у очевидцев. По информации свидетелей, мужчина жестоко избил супругу, поэтому женщина вместе с двумя маленькими детьми была вынуждена покинуть дом. Неравнодушная гражданка приютила их у себя.

"Сообщается, что после инцидента мужчина продолжает оказывать давление - теперь он терроризирует мать пострадавшей и пытается силой вернуть жену домой. Женщина опасается за свою жизнь и безопасность детей", - указывается в публикации.

В ДП Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что подозреваемый задержан и доставлен в полицию. По факту побоев зарегистрировано уголовное дело.

В рамках досудебного производства проводятся необходимые процессуальные действия. Все доводы и аргументы сторон будут тщательно проверены в установленном законом порядке.

По завершении расследования материалы будут направлены в суд для принятия окончательного правового решения.

Ранее в Атырау девушку в никабе жестоко избили в подъезде жилого дома. Мужчина несколько раз сильно ударил девушку по голове, она упала на пол. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Побои", подозреваемого доставили в отдел полиции.

Также в Сети появились видео, запечатлевшие, как мужчина бьет женщину на улице в Алматы. В полиции сообщили, что по ситуации проводится проверка. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента.

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