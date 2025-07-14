100 тыс. тенге потребовали у акмолинца после избиения

В Степногорске начато досудебное расследование по факту вымогательства. С заявлением в полицию обратился житель одного из близлежащих сел, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в управление полиции Степногорска с заявлением обратился житель одного из близлежащих сел. По его показаниям, 11 июля знакомый причинил ему телесные повреждения и потребовал передать 100 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 19-летнего жителя Астаны, причастность которого к преступлению проверяется.

По факту вымогательства начато досудебное расследование.

Добавим, что согласно ст.194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Вымогательство, совершенное с применением насилия, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Алматы сотрудники полиции, прокуратуры и КНБ задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве. По данным следствия, они незаконно удерживали иностранца в съемной квартире и, действуя под давлением, завладели денежными средствами в размере 5 млн тенге.

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