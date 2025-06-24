Девушку в никабе жестоко избили в подъезде в Атырау

В Сети распространилось видео с камер наблюдения - в одном из подъездов в Атырау девушка в никабе пострадала от избиения. Подозреваемый задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видео опубликовал Telegram-канал Atyrauoil. В посте сообщается, что инцидент произошел 17 июня в микрорайоне Береке.

На видео мужчина сперва ссорится с девушкой в никабе на лестничной площадке, вырывает у нее из рук сумку и проверяет ее содержимое. Потом он несколько раз сильно бьет девушку по голове, она падает на пол. При этом избиение продолжается.

Девушка пытается уехать на лифте, но мужчина дважды заходит в кабину. Агрессия продолжается и там.

В итоге на шум из квартиры выбегает соседка. Она помогает девушке покинуть кабину лифта и отводит ее к себе, а нападавший спокойно покидает подъезд.

"Люди в соцсетях негодуют, они требуют от полицейских немедленной реакции", - говорится в посте.

Как сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области, подозреваемого доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои", проводятся следственные действия.

Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

Ранее в Сети появились видео, запечатлевшие, как мужчина бьет женщину на улице в Алматы. В полиции сообщили, что по ситуации проводится проверка. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента.