Избившего женщину на улице мужчину ищут полицейские в Алматы (видео)

В Сети появились видео, запечатлевшие, как мужчина бьет женщину на улице в Алматы. В полиции сообщили, что по ситуации проводится проверка, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Jagdai. Авторы написали, что все произошло около 4 часов утра.

"Молодая женщина, вся в крови, была жестоко избита своим мужем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Свидетельница этой сцены успела снять все на видео", - говорится в посте.

Также сообщается, что вызвать полицию не удалось - пара быстро покинула место происшествия.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и насилия, и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, впечатлительным и беременным.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. Нам сообщили, что по инциденту проводится проверка.

"В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлен конфликт между несколькими гражданами, в том числе момент, где мужчина применяет физическую силу в отношении женщины.

В связи с поступившей информацией сотрудники Управления полиции Ауэзовского района незамедлительно инициировали проверку.

На данный момент установлено, что в полицию не поступало никаких официальных заявлений, звонков или сообщений по факту произошедшего. Проверка продолжается. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента.

По итогам проверки будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры в рамках законодательства Республики Казахстан", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, ранее в апреле в Сети опубликовали видео, на кадрах которого видно, как молодой человек наносит несколько ударов кулаками по голове девушки. В полиции начали розыск участников сцены.

Также в апреле жительница Алматы рассказала, что ее маму избили дубинкой. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.

А сегодня в Сети появилась информация, что в Астане мужчина-сожитель на глазах у ребенка убил девушку. В полиции подтвердили факт убийства.