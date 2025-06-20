Избившего женщину на улице мужчину ищут полицейские в Алматы (видео)
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В Сети появились видео, запечатлевшие, как мужчина бьет женщину на улице в Алматы. В полиции сообщили, что по ситуации проводится проверка, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Telegram-канале Jagdai. Авторы написали, что все произошло около 4 часов утра.
"Молодая женщина, вся в крови, была жестоко избита своим мужем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Свидетельница этой сцены успела снять все на видео", - говорится в посте.
Также сообщается, что вызвать полицию не удалось - пара быстро покинула место происшествия.
Внимание! Видео содержит сцены жестокости и насилия, и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, впечатлительным и беременным.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. Нам сообщили, что по инциденту проводится проверка.
"В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлен конфликт между несколькими гражданами, в том числе момент, где мужчина применяет физическую силу в отношении женщины.
В связи с поступившей информацией сотрудники Управления полиции Ауэзовского района незамедлительно инициировали проверку.
На данный момент установлено, что в полицию не поступало никаких официальных заявлений, звонков или сообщений по факту произошедшего. Проверка продолжается. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента.
По итогам проверки будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры в рамках законодательства Республики Казахстан", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Напомним, ранее в апреле в Сети опубликовали видео, на кадрах которого видно, как молодой человек наносит несколько ударов кулаками по голове девушки. В полиции начали розыск участников сцены.
Также в апреле жительница Алматы рассказала, что ее маму избили дубинкой. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.
А сегодня в Сети появилась информация, что в Астане мужчина-сожитель на глазах у ребенка убил девушку. В полиции подтвердили факт убийства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2257656-izbivshego-zhenshchinu-na-ulice-muzhchinu-ishchut-policeyskie-v-almaty-video/
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