Под предлогом покупки угнали мопед: астанчан задержали по подозрению в мошенничестве

В Астане задержали двоих мужчин, которых подозревают в том, что они обманным путем завладели мопедом подростка, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На медиапортале МВД сообщается, что 17-летний подросток из Караганды с согласия родителей разместил объявление о продаже мопеда в популярном онлайн-приложении.

"На объявление откликнулись двое мужчин, представившиеся покупателями. Войдя в доверие к продавцу, они инсценировали сделку и скрылись вместе с транспортным средством.

В ходе оперативной работы сотрудники Юго-Восточного отдела полиции задержали подозреваемых на территории столицы", - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, подростку был причинен материальный ущерб в размере 220 тыс. тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Мопед изъят и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, недавно в Алматы двое мотоциклистов грубо нарушили правила дорожного движения и пытались уйти от полицейских, устроивших за ними в погоню.

А житель Акмолинской области 20 раз произвел оплату за мотоцикл, который он увидел в Instagram, перечислив 2 млн тенге вместо 400 тыс., и не увидел своей покупки.

Кроме того, в Алматы оштрафовали более 300 владельцев мопедов, которые не успели до 5 апреля зарегистрировать своих "железных коней". В то же время, регистрацию прошли более 1000 человек.

Также Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к владельцам мопедов - гражданам напомнили об обязательной регистрации транспорта.

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