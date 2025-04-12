"Нет номеров": владельцы мопедов жалуются на ажиотаж в спецЦОНах Алматы из-за новых правил

В спецЦОНах Алматы наблюдается ажиотаж из-за новых правил регистрации мопедов, при этом на учет своих железных коней поставили более тысячи человек, сообщает телеканал "Астана".

По информации телеканала, свыше 400 владельцев мопедов оштрафовали в Алматы с 5 апреля, но в спецЦОНах мегаполиса все еще ажиотаж.

"Необходимы права. Вот приехал сегодня, чтобы получить их. А во время регистрации в первый день здесь яблоку негде было упасть, люди стояли до захода солнца, потому что не успевали регистрировать. Но мне повезло, я в течение трех часов уже все закончил", - рассказал местный житель Мирас Шопан.

Михаилу Вяткину повезло меньше - молодой человек уже не в первый раз приезжает в спецЦОН. Но каждый раз сталкивается с отсутствием регистрационных номеров.

"Мне сказали, что нет номеров 02. В первый день сказали завтра приходи. Я на следующий день пришел, взял очередь, прождал 2 часа и мне сказали, что номеров 02 нет. Сказали, езжай в другой автоЦОН на Майлина, я туда поехал, там у них база не работала. И вот длилось на протяжении недели", - рассказал Вяткин.

Тем временем, владельцев незарегистрированных мопедов начали штрафовать. За неполную неделю взыскания получили 433 человека.

"Вместе с тем за нарушения ПДД были привлечены к ответственности 19 водителей мотоциклов, 5 мотоциклов водворены на специализированную штрафную стоянку. В комплексе эти меры предусмотрены не для того, чтобы наказать, оштрафовать. А для того, чтобы помочь пользователям мопедов адаптироваться к новым требованиям, к новым правилам. В конечном итоге, мы думаем, что уровень аварийности снизится", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы

Автоэксперт Арсен Шакуов уверяет, что нежелающие регистрировать своих "железных коней" алматинцы стали массово пересаживаться на электровелосипеды.

"Технически он развивает так же скорость до 50-60 км/ч. Но по закону даже сегодня можно даже на тротуар на нем заехать. И на тротуаре сегодня мы получили уже не мопеды, а электрический транспорт, который разгоняется с той же силой.

То есть, последствия вот этой регистрации привело к тому, что мопедисты немного эволюционировали и нашли другие способы передвигаться без регистрации", - сказал эксперт.

По мнению Шакуова, следующим этапом после мопедов станет регистрация электровелосипедов и иных моторизированных транспортных средств. К слову, с момента вступления в силу новых правил своих мопеды зарегистрировали свыше тысячи алматинцев.

Напомним, в октябре 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств - теперь мопеды в Казахстане обяжут регистрировать.

Так, по данным МВД, с 5 апреля для использования мопедов казахстанцам требуются следующие документы и процедуры:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.