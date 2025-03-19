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МВД обратилось к владельцам мопедов

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Парни на мопедах в Алматы
Парни на мопедах. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к владельцам мопедов - гражданам напомнили об обязательной регистрации транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"Напоминаем, что осталось всего чуть больше двух недель, чтобы успеть зарегистрировать мопеды. После 5 апреля управление незарегистрированным мопедом будет считаться нарушением закона", - заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Мопедистов предупредили, что в случае выявления такого правонарушения предусмотрена ответственность согласно части 2 статьи 590 КоАП РК.

По информации МВД, в настоящее время по республике зарегистрировано 8527 мопедов.

"Для регистрации нужно обратиться в СпецЦОН по месту жительства. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, можно предоставить и в электронном виде, технический паспорт или сведения о технических характеристиках мопеда. Заполнить заявление. Провести осмотр мопеда. Оплатить государственные пошлины за регистрацию транспортного средства, выдачу свидетельства о регистрации и госномер", - объяснили в МВД.

Также полицейские призвали не откладывать регистрацию мопедов.

Отметим, что с 5 апреля для использования мопедов казахстанцам потребуются следующие документы и процедуры:

  • регистрация в полиции;
  • водительское удостоверение категории А1, А или В;
  • технический осмотр;
  • страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

  • удостоверение личности (можно в электронном виде);
  • технический документ или характеристики мопеда.

Напомним, что в январе в Алматы был зарегистрирован в СпецЦОНе первый мопед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229236-mvd-obratilos-k-vladelcam-mopedov/