МВД обратилось к владельцам мопедов

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к владельцам мопедов - гражданам напомнили об обязательной регистрации транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"Напоминаем, что осталось всего чуть больше двух недель, чтобы успеть зарегистрировать мопеды. После 5 апреля управление незарегистрированным мопедом будет считаться нарушением закона", - заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Мопедистов предупредили, что в случае выявления такого правонарушения предусмотрена ответственность согласно части 2 статьи 590 КоАП РК.

По информации МВД, в настоящее время по республике зарегистрировано 8527 мопедов.

"Для регистрации нужно обратиться в СпецЦОН по месту жительства. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, можно предоставить и в электронном виде, технический паспорт или сведения о технических характеристиках мопеда. Заполнить заявление. Провести осмотр мопеда. Оплатить государственные пошлины за регистрацию транспортного средства, выдачу свидетельства о регистрации и госномер", - объяснили в МВД.

Также полицейские призвали не откладывать регистрацию мопедов.

Отметим, что с 5 апреля для использования мопедов казахстанцам потребуются следующие документы и процедуры:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.

Напомним, что в январе в Алматы был зарегистрирован в СпецЦОНе первый мопед.