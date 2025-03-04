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Акмолинец 20 раз заплатил за мотоцикл, но так его и не увидел

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Припаркованный на улице мотоцикл
Мотоцикл. Иллюстративное фото: shutterbirdt / Getty Images

Житель Акмолинской области 20 раз произвел оплату за мотоцикл, который он увидел в Instagram, перечислив 2 млн тенге вместо 400 тыс., и не увидел своей покупки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, заявление в отдел полиции Есильского района поступило 3 марта.

По словам потерпевшего, объявление о продаже мототехники он увидел в социальной сети Instagram. Выбрав подходящий мотоцикл, акмолинец связался с продавцом и договорился о покупке за 400 тыс. тенге.

"Во время оплаты удаленным способом мошенники несколько раз вводили в заблуждение заявителя, в результате он произвел оплату 20 раз по 100 тыс. тенге. Как позже рассказал акмолинец, эти действия аферисты объяснили техническими неполадками в базе, заверив его, что цена мотоцикла 400 тыс. тенге и именно на эту сумму и будет оформлена рассрочка. В итоге мужчина отдал мошенникам 2 млн тенге, а продавец перестал выходить на связь", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Ранее стало известно, что в Атырау в суд обратился мужчина, заказавший из Китая товары почти на 3 млн тенге, но в итоге их не получивший. Не получил он и возврата денег. Мужчина попросил суд взыскать с ответчика образовавшуюся таким образом задолженность.

А житель Акмолинской области взял крупный кредит и отдал 1,4 млн тенге за мобильную баню, рекламу которой он увидел в социальной сети. Продавец сообщил, что товар прибудет в Степногорск в течение пяти дней, но по истечении этого срока ни товара, ни возврата денег казахстанец так и не дождался.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225450-akmolinec-20-raz-zaplatil-za-motocikl-no-tak-ego-i-ne-uvidel/