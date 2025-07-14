Сотрудника акимата Сатпаева уволили после перевода на свои счета 16 млн тенге

В области Ұлытау за нарушение антикоррупционного законодательства уволен государственный служащий, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по Закону "О противодействии коррупции" государственные служащие обязаны соблюдать ряд антикоррупционных ограничений, в том числе запрет на участие в азартных играх и пари, проводимых с использованием телекоммуникационных сетей и интернет-ресурсов.

В ходе анализа установлено, что главный специалист акимата Сатпаева систематически нарушал указанные требования.

Он перевел и осуществлял ставки в букмекерских конторах на сумму около 16 млн тенге.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора государственный служащий уволен с занимаемой должности.

Напомним, в марте 2024 года на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.

Позже стало известно, что госслужащим запретят играть в азартные игры - депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили проект закона.

В июле прошлого года Токаев подписал закон, запрещающий госслужащим играть в азартные игры, который начал действовать 9 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что сотрудник акимата Уральска в период за несколько лет пополнил свой персональный счет в букмекерской конторе на общую сумму свыше 34 млн тенге. В том числе после вступления в силу изменений в законодательство он внес 1 млн 741 тыс. тенге, проиграв из них 971 тыс. тенге. Его освободили от занимаемой должности.

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