Сотрудник акимата Уральска пополнил свой счет на 34 млн тенге и лишился должности
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В Уральске к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, из них 16 освобождены от занимаемых должностей из-за азартных игр, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ЗКО.
Как отмечается на официальном сайте надзорного органа, в соответствии с поручением главы государства, озвученным на заседании Национального курултая 15 марта 2024 года, в законодательство о противодействии коррупции внесены изменения.
С 9 сентября 2024 года участие государственных служащих в азартных играх и пари, в том числе онлайн, отнесено к нарушениям антикоррупционных ограничений.
Прокуратурой Уральска проведен анализ соблюдения данных норм. Установлены факты участия отдельных должностных лиц акимата Уральска, управлений государственных доходов и полиции в азартных играх через букмекерские конторы.
По результатам анализа прокуратурой Уральска в адрес акимата города, управления государственных доходов и ДП ЗКО внесены акты надзора.
По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, из них 16 освобождены от занимаемых должностей.
К примеру, сотрудник акимата Уральска в период с 5 июня 2021 года по 22 января 2025 года пополнил свой персональный счет в букмекерской конторе на общую сумму свыше 34 млн тенге. В том числе после вступления в силу изменений в законодательство он внес 1 млн 741 тыс. тенге, проиграв из них 971 тыс. тенге. В связи с установленными обстоятельствами данный сотрудник был освобожден от занимаемой должности.
Прокуратура Уральска продолжит системный надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, в частности за исполнением антикоррупционных ограничений.
Напомним, в марте 2024 года на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.
Позже стало известно, что госслужащим запретят играть в азартные игры - депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили проект закона.
В июле прошлого года Токаев подписал закон, запрещающий госслужащим играть в азартные игры, который начал действовать 9 сентября 2024 года.
Например, в Мангистауской области за ставки в азартных играх сотрудник департамента государственных доходов был отстранен от должности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2264487-sotrudnik-akimata-uralska-popolnil-svoy-schet-na-34-mln-tenge-i-lishilsya-dolzhnosti/
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