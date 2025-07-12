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    Происшествия

      Сотрудник акимата Уральска пополнил свой счет на 34 млн тенге и лишился должности

      Опубликовано:

      Расстроенный мужчина в деловом костюме
      Чиновник. Иллюстративное фото: Ivan-balvan / Getty Images

      В Уральске к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, из них 16 освобождены от занимаемых должностей из-за азартных игр, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ЗКО.

      Как отмечается на официальном сайте надзорного органа, в соответствии с поручением главы государства, озвученным на заседании Национального курултая 15 марта 2024 года, в законодательство о противодействии коррупции внесены изменения.

      С 9 сентября 2024 года участие государственных служащих в азартных играх и пари, в том числе онлайн, отнесено к нарушениям антикоррупционных ограничений.

      Прокуратурой Уральска проведен анализ соблюдения данных норм. Установлены факты участия отдельных должностных лиц акимата Уральска, управлений государственных доходов и полиции в азартных играх через букмекерские конторы.

      По результатам анализа прокуратурой Уральска в адрес акимата города, управления государственных доходов и ДП ЗКО внесены акты надзора.

      По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, из них 16 освобождены от занимаемых должностей.

      К примеру, сотрудник акимата Уральска в период с 5 июня 2021 года по 22 января 2025 года пополнил свой персональный счет в букмекерской конторе на общую сумму свыше 34 млн тенге. В том числе после вступления в силу изменений в законодательство он внес 1 млн 741 тыс. тенге, проиграв из них 971 тыс. тенге. В связи с установленными обстоятельствами данный сотрудник был освобожден от занимаемой должности.

      Прокуратура Уральска продолжит системный надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, в частности за исполнением антикоррупционных ограничений.

      Напомним, в марте 2024 года на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.

      Позже стало известно, что госслужащим запретят играть в азартные игры - депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили проект закона.

      В июле прошлого года Токаев подписал закон, запрещающий госслужащим играть в азартные игры, который начал действовать 9 сентября 2024 года.

      Например, в Мангистауской области за ставки в азартных играх сотрудник департамента государственных доходов был отстранен от должности.

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