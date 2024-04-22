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Госслужащим запретят играть в азартные игры в Казахстане

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Мужчина в деловом костюме
Мужчина. Иллюстративное фото: Mckyartstudio / Getty Images

Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании палаты одобрили проект закона, которым казахстанским госслужащим запретят играть в азартные игры, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма вошла в сопутствующие поправки к законопроекту по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.

"Ограничение будет касаться всех госслужащих. Есть закон по противодействию коррупции, в рамках которого есть ст.12 – антикоррупционное ограничение. Государственные служащие, военнослужащие специальных госорганов – порядка 220 тыс. человек — будут ограничены в любых играх", – отметил мажилисмен Елнур Бейсенбаев.

Сегодня депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Сообщается, что документ был инициирован депутатами парламента РК в рамках реализации поручения главы государства по усилению борьбы с игровой зависимостью среди населения.

Депутатами сегодня были также озвучены предложения по блокировке онлайн-трансляций азартных игр в соцсети TikTok, назвав такую деятельность "незаконной" и наносящей вред казахстанским детям.

Напомним, в ноябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому военнослужащим, полицейским и госслужащим запрещено посещать игорные заведения. Это за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089199-gossluzhaschim-zapretyat-igrat-v-azartnye-igry-v-kazahstane/

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