Более 400 семей в Астане отдали деньги за квартиры в несуществующих ЖК

В Астане выявлена преступная схема по привлечению средств дольщиков на ЖК, строительство которых не проводилось. Пострадали более 400 семей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Астаны, при координации прокуратуры столицы завершено расследование уголовного дела по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство.

"В суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, действия которых привели к причинению особо крупного ущерба в размере 4,6 млрд тенге и затронули интересы более 400 семей.

В ходе следствия установлено, что организаторы преступной схемы привлекали денежные средства граждан для строительства трех жилых комплексов, не имея на то соответствующих разрешений и нарушая требования законодательства.

Полученные денежные средства использовались нецелевым образом, а строительство объектов вовсе не проводилось", - сообщается в публикации.

Прокуратура столицы призывает граждан перед покупкой квартиры тщательно проверять наличие разрешения на привлечение средств дольщиков. Это поможет избежать мошенничества и защитить свои права.

Напомним, также ранее сообщалось, что в Астане дольщики потеряли миллионы, вложившись в строительство, разрешения на которое у застройщика не оказалось - суд постановил снести здание.

До этого в прокуратуре Астаны обратились к горожанам и предупредили о недобросовестных застройщиках, работающих в столице.

Также по теме долгостроев напомним, на встрече акима Астаны с горожанами в феврале этого года астанчане пожаловались на застройщика, который уже несколько лет не может достроить ЖК. Аким предупредил представителя компании лично.

На встрече акима с астанчанами присутствовал представитель строительной компании "Onyx Comfort" - на жалобы о долгострое он заявил, что лично ему никто из дольщиков не звонил.

После другой жалобы горожанки - на долгострой "Family Park" - аким Астаны пригрозил еще одному застройщику, призвав разобраться с ним прокуратуру и полицию.

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