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    Происшествия

      Надругался над умершей и вывез: жителя Шымкента осудили за убийство бывшей девушки

      Опубликовано:

      На мужчину надевают наручники
      Наручники. Иллюстративное фото: Kirk Marsh/Getty Images

      В Шымкенте вынесли приговор мужчине, который совершил убийство бывшей девушки, после чего надругался, а затем вместе со знакомым избавился от тела, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

      В Шымкенте рассмотрели дело в отношении местного жителя Т., а также несовершеннолетнего С. По данным суда, 12 марта этого года в ходе конфликта Т. совершил убийство ранее знакомой ему Е., а после надругался над телом умершей.

      "После чего, с целью сокрытия следов преступления, Т. попросил своего несовершеннолетнего знакомого С. помочь спрятать труп потерпевшей. Они вывезли тело потерпевшей в другое место", - рассказали в суде.

      Подсудимые вину признали. При этом, нашлись и смягчающие обстоятельства. Так, у Т. таковыми назвали частичное признание вины, отсутствие судимости и молодой возраст (19 лет. А у С. - раскаяние в содеянном, несовершеннолетний возраст, а также то, что он является лицом с инвалидностью 3 группы.

      В итоге, Т. признан виновным, ему назначено 22 года лишения свободы. С. также признан виновным, ему назначено 2 года ограничения свободы. С учетом акта амнистии, наказание снижено до 1 года 4 месяцев ограничения свободы.

      Напомним, ранее стали известны подробности дела. Сообщалось, что парень был против разрыва отношений, поэтому не придумал ничего лучшего, как вывезти девушку за город, специально арендовав для этого автомобиль.

      "Он пообещал научить ее водить машину. Однако между ними произошла ссора, в ходе которой он и нанес несколько ударов заранее приготовленным ножом.

      Убедившись, что девушка умерла, он полностью раздел ее и надругался над уже мертвым телом. Затем позвонил своему другу и попросил привезти мешок. Вместе они упаковали труп и выбросили его за пределами города", - сообщали СМИ,

      Ранее мы писали, что жителя Шымкента приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги во время ссоры после совместного распития алкоголя.

      Другое шокирующее преступление произошло в марте в городе Кульсары Атырауской области. Женщина 1995 года рождения была убита в своем кабинете в местной поликлинике. Она умерла от ножевых ранений.

      Позже выяснилось, что в убийстве подозревают ее бывшего мужа.

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