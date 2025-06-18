"Надругался над мертвым телом": жителя Шымкента обвиняют в убийстве бывшей девушки

В Шымкенте местного жителя обвинили в убийстве бывшей девушки. По версии прокуратуры, мужчина убил девушку, надругался над телом, а позже избавился от него с другом, сообщает Седьмой канал.

По информации телеканала, в Шымкенте начался суд по делу об убийстве несовершеннолетней девушки ее парнем. Отмечается, что преступление, пугающее своей жестокостью, было совершено еще в марте. По версии обвинения, пара рассталась и это послужило поводом для расплаты.

"20-летний парень был против разрыва отношений, поэтому не придумал ничего лучшего, как вывезти девушку за город, специально арендовав для этого автомобиль. Он пообещал научить ее водить машину. Однако между ними произошла ссора, в ходе которой он и нанес несколько ударов заранее приготовленным ножом.

Убедившись, что девушка умерла, он полностью раздел её и надругался над уже мертвым телом. Затем позвонил своему другу и попросил привезти мешок. Вместе они упаковали труп и выбросили его за пределами города", - приводит слова обвинения телеканал.

Теперь главного фигуранта судят за убийство несовершеннолетней и надругательство. Он признал вину лишь частично. Его соучастник полностью признал свою вину.

"Подсудимый вывел девушку из машины и достал заранее приготовленный нож, как установило следствие. Он нанес удары по жизненно важным органам - один в левую сторону груди и два в область спины. Он осознавал, что это приведет к смерти, и желал именно такого исхода. Чтобы убедиться в смерти девушки, он дополнительно несколько раз ранил ее в шею", - сообщил прокурор Аскербек Пошимов.

Ранее мы писали, что жителя Шымкента приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги во время ссоры после совместного распития алкоголя.

Другое шокирующее преступление произошло в марте в городе Кульсары Атырауской области. Женщина 1995 года рождения была убита в своем кабинете в местной поликлинике. Она умерла от ножевых ранений.

Позже выяснилось, что в убийстве подозревают ее бывшего мужа.