Девушку убили в поликлинике в Кульсары: стали известны подробности

В поликлинике рассказали о юристе, которая погибла на рабочем месте в Атырауской области. В убийстве подозревается ее бывший муж. Мужчину арестовали, передает "Мой город".

Мужчина подозревается в нападении с ножом на свою бывшую жену прямо в здании поликлиники в Кульсары, где она работала юристом и находилась одна в кабинете.

По предварительным данным, нападавший - житель села Шокпартогай. Как сообщает издание, совершив преступление, он попытался скрыться, однако его оперативно задержали.

Как рассказали в Жылыойской районной больнице, погибшей оказалась Мейрамгул Кайырбекова. Она работала в больнице с 2022 года. У нее осталась дочь.

"Мейрамгуль Абатовна была трудолюбивой, ответственной и преданной профессии. Она прошла несколько курсов повышения квалификации и всегда была в поисках новых знаний. Пользовалась уважением среди коллег. Мейрамгуль Абатовна уважала старших, ценила коллег, была доброй, отзывчивой и всегда улыбалась. Мы всегда будем помнить ее светлый образ и доброжелательную улыбку. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей", - сообщили в больнице.

В пресс-службе ДП Атырауской области сообщили, что с санкции суда подозреваемый арестован на два месяца. Это значит, что до окончания расследования он будет находиться под стражей.

Напомним, шокирующее преступление произошло 27 марта в городе Кульсары Атырауской области. Женщина 1995 года рождения была убита в своем кабинете в местной поликлинике. Она умерла от ножевых ранений.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 33-летнего подозреваемого задержали "по горячим следам" и взяли под стражу.