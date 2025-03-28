Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Девушку убили в поликлинике в Кульсары

Опубликовано:

Мужчина держит в руке нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вчера, 27 марта, в городе Кульсары Атырауской области произошел шокирующий случай - девушку убили на ее рабочем месте в поликлинике, передает "Ак Жайык".

Пол информации издание, преступление было совершено в местной поликлинике.

Работавшая в районной поликлинике девушка 1995 года рождения была убита в своем кабинете. Она умерла от ножевых ранений.

В Департаменте полиции Атырауской области прокомментировали инцидент.

"По факту происшествия в городе Кульсары Жылыойского района возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", начато комплексное расследование. 

33-летний подозреваемый был задержан по горячим следам и взят под стражу. 

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231124-devushku-ubili-v-poliklinike-v-kulsary/