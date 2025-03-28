Девушку убили в поликлинике в Кульсары

Вчера, 27 марта, в городе Кульсары Атырауской области произошел шокирующий случай - девушку убили на ее рабочем месте в поликлинике, передает "Ак Жайык".

Пол информации издание, преступление было совершено в местной поликлинике.

Работавшая в районной поликлинике девушка 1995 года рождения была убита в своем кабинете. Она умерла от ножевых ранений.

В Департаменте полиции Атырауской области прокомментировали инцидент.

"По факту происшествия в городе Кульсары Жылыойского района возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", начато комплексное расследование.

33-летний подозреваемый был задержан по горячим следам и взят под стражу.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в полиции.