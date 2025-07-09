Продал квартиру - отдал деньги: профессора КазНУ имени аль-Фараби обманули мошенники

На брифинге в СЦК глава департамента МВД прокомментировал дело с обманом профессора КазНУ имени аль-Фараби мошенниками, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях появилась информация об обмане мошенниками профессора КазНУ имени аль-Фараби в Алматы - о случившемся рассказал журналист Айбар Олжаев на своей странице в Facebook.

Сообщается, что мошенники представились сотрудниками органов и сообщили, что некто хочет отобрать у преподавателя квартиру, поэтому ее стоит продать, а деньги положить на счет в банке. Далее профессор Какен Камзин передал пакет с деньгами курьеру для размещения на счете. Таким образом он лишился и квартиры, и средств.

Как сообщил глава начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай сообщил, что по данному преступлению проводится расследование, но в интересах следствия информация пока не разглашается.

"Мы проводим оперативно-следственные мероприятия по установлению преступника. (…) Я думаю (профессор – прим.авт), не останется без жилья. Квартира его, процессуальная оценка мошенническим действиям будет дана", - сообщил глава департамента.

На официальном сайте КазНУ сообщается, что Какен Камзин родился 13 июня 1949 г. в ауле Карлыгаш Алакольского района Талдыкорганской области. После окончания в Алматы казахской средней школы-интернат №9 два года трудился на колхозном производстве. С 1968 по 1973 год учился на факультете журналистики КазГУ имени С.М. Кирова (ныне КазНУ имени аль-Фараби).

В 1994 году он перешел на преподавательскую работу в альма-матер - Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Им опубликовано около 100 научных статей. За годы работы в КазНУ им выпущены пять учебных пособий.

Недавно мы писали о случае, когда 77-летней жительнице Караганды позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка.

Под предлогом защиты сбережений они убедили женщину передать им все свои накопления. В результате она лишилась 22 миллионов тенге.

До этого в Актобе мошенники обманули двух пожилых женщин, выдавая себя за сотрудников полиции. Каждая потерпевшая лишилась около 2 млн тенге. Задержан молодой человек, подозреваемый в том, что он забирал деньги.

Жительница Кокшетау отдала мошенникам более 23 миллионов тенге, думая, что оказывает содействие правоохранительным органам. С потерпевшей связались лжесотрудники ДЭР и напугали ее тем, что она якобы переводит деньги для поддержки незаконных организаций.

В Костанайской области женщина лишилась 3 млн тенге, поверив мошенникам, которые пообещали защитить ее от подозрительных операций. Часть денег она смогла вернуть через суд.

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