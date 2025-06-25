Казахстанка перевела мошенникам 3 млн тенге, но смогла вернуть часть денег

Казахстанка лишилась 3 млн тенге, поверив мошенникам, которые пообещали защитить ее от подозрительных операций. Часть средств ей вернут, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о взыскании неосновательного обогащения рассмотрел Карасуский районный суд Костанайской области.

Из материалов дела следует, что истцу позвонил гражданин, представился сотрудником банка и сообщил, что на имя истца в пяти банках оформляют кредиты по 1 млн тенге.

"После чего, якобы связав истца с сотрудником Национального банка, сказал, что для защиты от подозрительных операций нужно скачать приложение AnyDesk. Далее истцу сказали, что нужно оформить на себя кредиты онлайн. Поверив данным лицам, истец оформила на себя кредитные займы в трех банках на общую сумму более 3 миллионов тенге и перечислила их на счета через приложения разных банков, указанные мошенниками", - рассказали в суде.

Согласно сведениям банка, истец перечислила через приложение банка 400 тыс. тенге на счет ответчика.

В ходе рассмотрения дела в рамках примирительной процедуры от сторон поступило соглашение об утверждении медиативного соглашения. Был составлен график погашения задолженности. Суд утвердил данное соглашение.

Ранее стало известно, что в СКО стороны нашли компромисс в деле о неосновательном обогащении. Казахстанка получит обратно свои 950 тыс. тенге. В связи с принятием ответчиком данных условий суд прекратил производство по делу.

А жительница области Ұлытау перевела 26 млн тенге мошенникам. После она обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения и добилась возврата 15,4 млн тенге у человека, на чей счет поступили деньги.

В Байконуре женщину обязали вернуть полмиллиона тенге, которые перечислил на ее счет мужчина, пострадавший от действий интернет-мошенников. В суде она вину не признала, мотивируя тем, что сама стала жертвой интернет-мошенничества и деньгами не пользовалась.