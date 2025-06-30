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    Происшествия

      Казахстанка поговорила по телефону со "своим директором" и потеряла более 23 млн тенге

      Опубликовано:

      Женщина плачет
      Расстроенная женщина. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

      Жительница Кокшетау отдала мошенникам более 23 миллионов тенге, думая, что оказывает содействие правоохранительным органам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, на уловку мошенников попалась 58-летняя жительница Акмолинской области, для которой "помощь" правоохранительным органам обошлась в 23,6 млн тенге.

      Оказалось, что мошенники связались с женщиной еще 2 июня, однако в полицию о преступлении она сообщила лишь 27 числа.

      По словам заявительницы, на телефон позвонил неизвестный и представился ее непосредственным директором. Он поручил оказывать всяческое содействие сотрудникам департамента по экономическим расследованиям.

      "Затем по уже отработанной схеме с потерпевшей связались лжесотрудники ДЭР, напугали ее тем, что она якобы переводит денежные средства для финансовой поддержки незаконных организаций, убедили ее сотрудничать и принять непосредственное участие в разоблачении мошенников", - рассказали в ДП Акмолинской области.

      Поверив неизвестным, женщина оформила денежные кредиты, сняла свои личные средства с депозита и перевела 23,6 млн тенге.

      В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование, устанавливаются владельцы счетов, на которые были переведены деньги.

      Полицейские убедительно просят граждан быть бдительными и не доверять звонкам от неизвестных лиц, даже если они представляются родственниками, коллегами или знакомыми. Ни в коем случае не следует доверять предложениям о сотрудничестве и не оформлять кредиты по просьбе третьих лиц.

      Ранее стало известно, что в Алматы женщина, собирающая деньги на лечение дочери, стала жертвой обмана. Неизвестная предложила помощь со сбором, за свои "услуги" запросила 120 тыс. тенге и бесследно исчезла.

      Жительница области Ұлытау поверила звонку мошенников и в итоге лишилась не только собственного дома, но и продала квартиру дочери. По ее словам, по видеосвязи позвонил человек в форме, якобы сотрудник финансовой полиции, и настойчиво торопил спасать деньги.

      А жительница Костанайской области лишилась 3 млн тенге, поверив мошенникам, которые пообещали защитить ее от подозрительных операций. Часть средств ей вернут.

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