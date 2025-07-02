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    Политика

      Токаев поручил Совбезу бороться с незаконной миграцией в Казахстане

      Опубликовано:

      Заседание Совета безопасности
      Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

      Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      По данным Акорды, на заседании были рассмотрены ключевые тенденции в сфере внутренней и внешней миграции, а также заслушаны доклады заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева, министров внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты населения.

      "Глава государства подчеркнул важность учета геополитических факторов и вызовов, демографических прогнозов и мотивов перемещения населения при реализации политики в области миграции.

      Президент указал на необходимость обеспечения контроля за недопущением нелегальной миграции, а также стимулирования повышения человеческого капитала страны", - сказано в сообщении.

      Отмечается, что госорганам были даны конкретные поручения, в том числе пересмотреть и проанализировать функционал государственных органов, а также усилить интеграцию всех информационных систем в сфере миграции.

      Согласно информации на официальном сайте Акорды, Совет безопасности РК координирует деятельность государственных органов и организаций, правоохранительных и специальных государственных органов по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности и международных позиций страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка, а также анализирует законопроекты и контролирует исполнение нормативных документов в пределах компетенции.

      На последнем заседании Совбеза Токаев подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

      Президент отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов.

      Напомним, несколько дней назад экс-глава Министерства обороны Казахстана Руслан Жаксылыков назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности страны.

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