Мигрантов из Египта впервые задержали за незаконной работой в Казахстане

Впервые в Казахстане зафиксировали факт незаконной трудовой деятельности граждан Египта. Они работали на крупной стройке в Караганде, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, Комитет миграционной службы МВД совместно с территориальными подразделениями полиции провел масштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Локальные отработки".

За пять дней в стране пресекли свыше 7 тысяч нарушений миграционного законодательства:

Более 2,5 тысяч иностранцев нарушили установленные сроки пребывания на территории Республики Казахстан.

862 иностранца работали без соответствующих разрешений, осуществляя незаконную трудовую деятельность.

499 работодателей привлекали иностранную рабочую силу в обход закона.

Свыше 3 тысяч принимающих лиц не уведомили органы внутренних дел о проживании у них иностранных граждан.

Всех нарушителей привлекли к ответственности. Кроме того, 678 иностранцев выдворили за пределы страны, им закрыли въезд в Казахстан на пять лет.

Впервые в Казахстане зафиксировали факт незаконной трудовой деятельности граждан Египта. В Караганде на крупной строительной площадке обнаружили 14 граждан этой страны, работающих без разрешений.

"В Жамбылском районе Алматинской области сотрудники миграционной службы выявили 12 граждан КНР, занимавшихся производством кустарного алкоголя - также без разрешительных документов", - сообщили в МВД.

Не остались без внимания и работодатели, систематически нарушающие закон. В Карагандинской области выявили три случая неоднократного привлечения иностранцев к незаконной работе. По этим эпизодам возбуждено уголовное дело по ст.395 УК РК, проводится досудебное расследование.

"В Алматинской области сотрудники полиции выявили канал незаконной миграции, организованный тремя сотрудниками ЦОН. Они оформляли поддельные документы для легализации трудовых мигрантов, нарушая закон в целях личной выгоды", - отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.394 УК РК.

Ранее стало известно, что нелегалы из Африки незаконно работали в такси в Алматы. Также граждане стран африканского континента выполняли обязанности разнорабочих на заводе и работали на строительных объектах города. Всех мигрантов привлекли к ответственности.

В Жамбылской области 59 граждан Узбекистана занимались различными строительными работами на заводе без соответствующих разрешений. Решением суда их выдворили из Казахстана.

В Астане более 400 коммунальщиков лишились работы. Люди говорят, что их заменили на иностранцев. Тем временем в коммунальном предприятии заявляют, что ни одного иностранца не трудоустроили, а уволенным рабочим выплатили двойной оклад.