Нелегалы из Африки незаконно работали в такси в Алматы

Граждане стран африканского континента незаконно работали на одном из заводов Алматы, а также трудились таксистами и разнорабочими, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, выявили трудовых мигрантов в Алматы в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия. В ходе таких локальных рейдов стражи порядка нашли 29 трудовых мигрантов.

"Из них 25 человек работали на строительных объектах города, еще четверо граждан стран африканского континента выполняли обязанности разнорабочих на заводе. Стоит отметить, что два иностранных гражданина также незаконно осуществляли пассажирские перевозки, работая в такси", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Еркин Амантаев

Отмечается, что все эти мигранты были привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства РК.

Ранее мы писали, что в Алматы был выявлен нелегал из Африки, который незаконно трудился в фитнес-клубе мегаполиса. Еще двое работали в ресторане: один был барменом, а другой - поваром. Всех депортировали.

До этого в южной столице выявили шестерых африканцев и одного гражданина соседнего государства. Они незаконно трудились на частной стройке, в ресторане и автомойке.

В июне прошлого года в центре Алматы были задержаны десятки нелегалов, включая граждан из соседних стран. А перед этим уроженцев Африканского континента выдворили за пределы Казахстана за нарушение миграционного законодательства.

В марте прошлого года в Астане нелегалок из Африки поймали за оказанием интимных услуг - они организовали массажный салон.