Более 50 иностранцев выдворены из Казахстана по решению суда

В Жамбылской области 59 граждан Узбекистана занимались различными строительными работами на заводе без соответствующих разрешений. Решением суда они выдворены из страны, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале судов Жамбылской области, Таласским районным судом рассмотрены дела об административных правонарушениях по ст. 517 ч. 5 КоАП (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения) в отношении 59 граждан Республики Узбекистан.

Из материалов дела следует, что в период с февраля по март месяц 2025 года граждане Республики Узбекистан незаконно, без соответствующего разрешения, осуществляли трудовую деятельность, занимались различными строительными работами на заводе на территории Таласского района Жамбылской области.

В суде правонарушители вину признали и раскаялись в содеянном.

Факт осуществления трудовой деятельности в РК без разрешения на трудоустройство подтверждается протоколами об административных правонарушениях, рапортами должностных лиц и письменными объяснительными.

Постановлениями суда 59 граждан Республики Узбекистан признаны виновными по ч.5 ст.517 КоАП и выдворены за пределы Республики Казахстан.

Постановления вступили в законную силу.

Напомним, МВД в марте была проведена широкомасштабная операция "STOP-трафик". За три дня мероприятия полицейскими выявлено 40 преступлений, в числе которых упоминались и выявления иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без разрешений.

А в конце января в Жамбылской области вынесли приговор двум казахстанцам, обвиняемым в организации незаконной миграции из Непала и Пакистана.

В Павлодарской области обнаружили свыше 150 нарушений миграционного законодательства, а также вынесли 13 судебных решений о выдворении нарушителей из страны.

В Алматинской области прошлой осенью суд вынес приговор трем иностранным гражданам за незаконное пересечение государственной границы: каждому из обвиняемых назначили наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с обязательным выдворением за пределы Республики Казахстан на пять лет.