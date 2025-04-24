Более 50 иностранцев выдворены из Казахстана по решению суда
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В Жамбылской области 59 граждан Узбекистана занимались различными строительными работами на заводе без соответствующих разрешений. Решением суда они выдворены из страны, передает NUR.KZ.
Как сообщается в Telegram-канале судов Жамбылской области, Таласским районным судом рассмотрены дела об административных правонарушениях по ст. 517 ч. 5 КоАП (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения) в отношении 59 граждан Республики Узбекистан.
Из материалов дела следует, что в период с февраля по март месяц 2025 года граждане Республики Узбекистан незаконно, без соответствующего разрешения, осуществляли трудовую деятельность, занимались различными строительными работами на заводе на территории Таласского района Жамбылской области.
В суде правонарушители вину признали и раскаялись в содеянном.
Факт осуществления трудовой деятельности в РК без разрешения на трудоустройство подтверждается протоколами об административных правонарушениях, рапортами должностных лиц и письменными объяснительными.
Постановлениями суда 59 граждан Республики Узбекистан признаны виновными по ч.5 ст.517 КоАП и выдворены за пределы Республики Казахстан.
Постановления вступили в законную силу.
Напомним, МВД в марте была проведена широкомасштабная операция "STOP-трафик". За три дня мероприятия полицейскими выявлено 40 преступлений, в числе которых упоминались и выявления иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без разрешений.
А в конце января в Жамбылской области вынесли приговор двум казахстанцам, обвиняемым в организации незаконной миграции из Непала и Пакистана.
В Павлодарской области обнаружили свыше 150 нарушений миграционного законодательства, а также вынесли 13 судебных решений о выдворении нарушителей из страны.
В Алматинской области прошлой осенью суд вынес приговор трем иностранным гражданам за незаконное пересечение государственной границы: каждому из обвиняемых назначили наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с обязательным выдворением за пределы Республики Казахстан на пять лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2239065-bolee-50-inostrancev-vydvoreny-iz-kazahstana-po-resheniyu-suda/