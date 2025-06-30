"С обеих сторон участвовали полицейские": сенатор высказался об избиении сотрудников СОБР в Астане

Депутат сената Марат Кожаев рассказал, что осужденные за избиение сотрудников СОБР в Астане казахстанцы тоже были полицейскими, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ в кулуарах парламента попросили Кожаева высказать мнение об уровне подготовки сотрудников правоохранительных органов на фоне недавнего суда, где казахстанцев наказали за избиение сотрудников СОБР.

Журналисты подчеркнули, что у казахстанцев возникли сомнения в уровне подготовки сотрудников.

"Вы не сомневайтесь - подготовка у СОБРа надлежащая. Да, я слышал об этом конфликте. К сожалению, он происходил в черте нашего учреждения, того, где я работал (Кожаев - бывший замминистра внутренних дел - прим.). В этом конфликте участвовали с обеих сторон сотрудники полиции. Подробности вы знаете.

Решение суда я не склонен комментировать. А в части подготовки - они проходят надлежащую подготовку. Вторая сторона тоже, видимо, была подготовлена",- прокомментировал Кожаев.

Напомним, в январе этого года на сотрудников СОБР напали в Астане. Тогда в полиции завели дело. В июне текущего года троих казахстанцев, нанесших телесные повреждения полицейским при исполнении, приговорили к трем годам лишения свободы.

До этого суд признал двух братьев из Акмолинской области виновными в избиении полицейского за отказ в просьбе "разрешить вопрос на месте". Братьям назначено ограничение свободы на 3 года 6 месяцев каждому, с установлением пробационного контроля.

В марте текущего года сообщалось, что в Щучинске на полицейского напали при исполнении обязанностей. Отмечалось, что полицейский при патрулировании остановил машину УАЗ, но позже выяснилось, что водитель сел за руль, будучи лишенным прав на вождение.