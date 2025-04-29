Два брата избили полицейского за отказ "разрешить вопрос на месте" в Казахстане

Суд признал двух братьев из Акмолинской области виновными в избиении полицейского за отказ в просьбе "разрешить вопрос на месте", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается в Facebook-аккаунте Акмолинского областного суда, рассмотрено уголовное дело в отношении братьев Е. и О. по обвинению в применении насилия группой лиц в отношении представителя власти, в связи с исполнением им служебных обязанностей.

"Инспектор полиции, в ходе осуществления патрулирования, остановил автомашину Е. и попросил предоставить документы, но Е. в ответ отказал и при уточнении анкетных данных представился другим именем.

В процессе установлены действительные данные водителя Е. и факт лишения его права управления транспортным средством. Инспектор приступил к составлению протокола, но Е. и прибывший по его просьбе брат О., получив отказ инспектора на просьбу "разрешить вопрос на месте", отреагировали агрессивно и нанесли удары кулаками в лицо инспектора, а после скрылись",- сказано в сообщении.

Экспертиза выявила у сотрудника сотрясение головного мозга с причинением легкого вреда здоровью. Братьям назначено ограничение свободы на 3 года 6 месяцев каждому, с установлением пробационного контроля.

В марте текущего года сообщалось, что в Щучинске на полицейского напали при исполнении обязанностей. Отмечалось, что полицейский при патрулировании остановил машину УАЗ, но позже выяснилось, что водитель сел за руль, будучи лишенным прав на вождение.

Также сообщалось, что в селе Караоткель Акмолинской области полицейским пришлось применить силовые приемы борьбы к нетрезвому мужчине, оказавшему сопротивление - дебошир угрожал убить правоохранителя и сорвал с него погоны.

До этого в городе Акколь житель Акмолинской области оказал сопротивление сотруднику полиции при задержании.