Казахстанцы вместо помощи полицейским нанесли им побои и получили срок

В Астане троих казахстанцев, нанесших телесные повреждения полицейским при исполнении, приговорили к трем годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, межрайонным судом по уголовным делам вынесен приговор в отношении Т. А., Т. Ж. и Х. С. за причинение вреда здоровью группой лиц представителям власти при осуществлении ими своих служебных обязанностей.

"21 января 2025 года примерно в 14:00 подсудимые Т. А., Ж. Т., Х. С. вместе с оперуполномоченным С. М. прибыли в здание Управления полиции Есильского района Астаны для оказания помощи в перевозке личных вещей оперуполномоченного С. М.

Однако при входе в здании полиции между ними и потерпевшими в лице сотрудников полиции произошла конфликтная ситуация, в ходе которой подсудимые, действуя по предварительному сговору, применили насилие в отношении сотрудников власти, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

В результате потерпевшему Е. Д. причинены телесные повреждения средней степени тяжести, потерпевшему С. Н. - легкой степени тяжести", - сообщает суд.

Вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, а также заключениями экспертиз. Потерпевшие претензий к подсудимым не имеют.

Подсудимые вину признали частично и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы в связи с примирением с потерпевшими.

Смягчающим обстоятельством суд считает отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств нет.

Приговором суда Т. А., Х. С. и Т. Ж. признаны виновными по п.1, 3, ч. 4, ст. 380 УК РК и осуждены к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее суд признал двух братьев из Акмолинской области виновными в избиении полицейского за отказ в просьбе "разрешить вопрос на месте". Братьям назначено ограничение свободы на 3 года 6 месяцев каждому, с установлением пробационного контроля.

В марте текущего года сообщалось, что в Щучинске на полицейского напали при исполнении обязанностей. Отмечалось, что полицейский при патрулировании остановил машину УАЗ, но позже выяснилось, что водитель сел за руль, будучи лишенным прав на вождение.

Также сообщалось, что в селе Караоткель Акмолинской области полицейским пришлось применить силовые приемы борьбы к нетрезвому мужчине, оказавшему сопротивление - дебошир угрожал убить правоохранителя и сорвал с него погоны.

До этого в городе Акколь житель Акмолинской области оказал сопротивление сотруднику полиции при задержании.