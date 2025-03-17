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Полицейского избили и плюнули ему в лицо в Щучинске

Опубликовано:

Полиция
Полиция. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Щучинске в Акмолинской области на полицейского напали при исполнении обязанностей. Подозреваемых уже задержали, они под следствием, передает NUR.KZ.

О произошедшем сообщила Instagram-страница Nayza Kokshe.

По данным авторов поста, в субботу вечером полицейский при патрулировании остановил машину УАЗ. Выяснилось, что водитель сел за руль, будучи лишенным прав на вождение.

"На требования сотрудника полиции он ответил ударами в лицо, их было несколько. Во время сопротивления полицейскому вышел пассажир, брат водителя, и тоже напал на полицейского. Нанес несколько ударов по лицу. Не осталась в стороне и супруга водителя. Она провоцировала конфликт, оскорбляла его (полицейского) и в конце плюнула в лицо", - говорится в публикации.

Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области в комментариях под постом сообщила, что по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции начато расследование.

"Личности нарушителей установлены, в настоящее время они задержаны и находятся под следствием.

Департамент полиции предупреждает что невыполнение законных требований сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей влечет административную и уголовную ответственность", - напомнили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Караоткель Акмолинской области полицейским пришлось применить силовые приемы борьбы к нетрезвому мужчине, оказавшему сопротивление - дебошир угрожал убить правоохранителя и сорвал с него погоны.

До этого в городе Акколь житель Акмолинской области оказал сопротивление сотруднику полиции при задержании. Теперь вместо административной ответственности ему грозит уголовная.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228529-policeyskogo-izbili-i-plyunuli-emu-v-lico-v-shchuchinske/