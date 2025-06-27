Похитили, связали и сбросили в реку: двух казахстанцев осудили за убийство родственников

В Туркестанской области осудили двоих мужчин, убивших членов своей семьи - зятя и племянника. Они нанесли им удары ножами, а затем сбросили тела в реку, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, уголовное дело по особо тяжкому преступлению рассматривали с участием присяжных заседателей. Само преступление произошло на берегу реки Сырдарья в Шардаринском районе.

Установлено, что обвиняемые заранее сговорились, похитили двух мужчин, связали их скотчем, а затем нанесли множественные удары в область грудной клетки. От полученных травм жертвы скончались на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники сбросили тела в реку.

Их признали виновными по статьям "Похищение человека", "Незаконное лишение свободы" и "Убийство". Один из них приговорен к 24, 5 годам лишения свободы, второй - к 23 годам. Кроме того, с них взыскано 30 млн тенге в качестве компенсации морального ущерба.

Напомним, в январе этого года 21-летнего астанчанина задержали по подозрению в убийстве. По версии полиции, он убил родственника и ранил членов семьи за сделанное замечание.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Атырау произошло убийство семейной пары. В преступлении подозревают их сына, который, предположительно, позже покончил с собой.

Мы также писали, что 36-летнего жителя Тараза подозревают в убийстве матери. По данным полиции, мужчина признал вину и был водворен в изолятор временного содержания.

А в Алматы 23-летнюю девушку заподозрили в убийстве 58-летнего сожителя. Подозреваемая была задержана и взята под стражу.